logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский очертил предел войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский очертил предел войны

В интервью Sky News президент объяснил, почему уступки Донбассу означали бы не мир, а новую трагедию для сотен тысяч украинцев

27 февраля 2026, 08:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна не может насильно вернуть все оккупированные территории без чрезмерных человеческих потерь. В то же время, Россия также не способна достичь победы на поле боя. Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Зеленский очертил предел войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В ходе разговора ведущий отметил, что из Белого дома раздаются заявления о якобы невозможности украинской победы и необходимости территориальных уступок ради мира.

В ответ Зеленский отметил, что на этом этапе полномасштабная военная деоккупация стоила бы слишком дорого – прежде всего в жизни военных и гражданских.

"Это очень сложно и приведет к большим потерям. Но важно другое: Россия тоже не побеждает. Они не достигают своих целей, равно как и мы не проигрываем", — подчеркнул президент.

Отдельно он ответил на вопрос, почему Украина просто не может отказаться от Славянска и Краматорска для прекращения войны. По словам Зеленского, речь идет об украинской территории, и удивительно требовать, чтобы государство покидало собственную землю. К тому же, в этих городах сейчас находятся около 200 тысяч человек.

Президент предостерег: в случае ухода ВСУ эти граждане оказались бы под оккупацией с риском принудительной паспортизации, мобилизации или репрессий – как это уже происходило в Луганске, Донецке и Крыму. Подытоживая, Зеленский подчеркнул: вопрос сдачи Донбасса – это не только "красная линия", но и ключевая линия обороны государства.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия опрокидывает на Купянское направление элементы как минимум одного заново сформированного военного соединения. В Кремле одержимы идеей снова полностью оккупировать Купянск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/video/volodymyr-zelenskyy-speaks-to-sky-news-international-correspondent-alex-rossi-13512782
Теги:

Новости

Все новости