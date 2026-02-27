Зеленский очертил предел войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна не может насильно вернуть все оккупированные территории без чрезмерных человеческих потерь. В то же время, Россия также не способна достичь победы на поле боя. Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В ходе разговора ведущий отметил, что из Белого дома раздаются заявления о якобы невозможности украинской победы и необходимости территориальных уступок ради мира.

В ответ Зеленский отметил, что на этом этапе полномасштабная военная деоккупация стоила бы слишком дорого – прежде всего в жизни военных и гражданских.

"Это очень сложно и приведет к большим потерям. Но важно другое: Россия тоже не побеждает. Они не достигают своих целей, равно как и мы не проигрываем", — подчеркнул президент.

Отдельно он ответил на вопрос, почему Украина просто не может отказаться от Славянска и Краматорска для прекращения войны. По словам Зеленского, речь идет об украинской территории, и удивительно требовать, чтобы государство покидало собственную землю. К тому же, в этих городах сейчас находятся около 200 тысяч человек.

Президент предостерег: в случае ухода ВСУ эти граждане оказались бы под оккупацией с риском принудительной паспортизации, мобилизации или репрессий – как это уже происходило в Луганске, Донецке и Крыму. Подытоживая, Зеленский подчеркнул: вопрос сдачи Донбасса – это не только "красная линия", но и ключевая линия обороны государства.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия опрокидывает на Купянское направление элементы как минимум одного заново сформированного военного соединения. В Кремле одержимы идеей снова полностью оккупировать Купянск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



