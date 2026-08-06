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Зеленський не стримав емоцій у спілкуванні із союзниками: що сталося після удару по Києву

Постачання ракет-перехоплювачів від союзників скоротилися втричі, а наслідки масованої атаки стали одними з найтрагічніших за останній час

6 серпня 2026, 08:17
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованого російського удару в ніч проти 5 серпня українська протиповітряна оборона не змогла знищити жодної балістичної чи крилатої ракети. За його словами, причиною стала критична нестача сучасних ракет-перехоплювачів, постачання яких із боку західних партнерів різко скоротилося.

Зеленський не стримав емоцій у спілкуванні із союзниками: що сталося після удару по Києву

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як зазначає The Washington Post, обсяг постачання таких боєприпасів виявився майже втричі меншим порівняно з 2025 роком. Зеленський підкреслив, що саме цей фактор прямо позначився на кількості жертв. За останніми даними, в результаті атаки загинули 17 людей, ще понад півсотні дістали поранення.

Президент підкреслив, що партнери мають у своєму розпорядженні необхідні запаси озброєння, проте політичні рішення про їх передачу Україні приймаються надто повільно. За його словами, своєчасне постачання ракет-перехоплювачів могло б врятувати життя людей і запобігти масштабним руйнаціям.

За даними Повітряних сил, у ніч атаки Росія випустила по Україні 24 балістичні, чотири гіперзвукові крилаті ракети та 115 ударних безпілотників. Усі ракети досягли своїх цілей, а сили ППО змогли знищити лише частину дронів.

Під удар потрапили не лише житлові квартали, а й великі об'єкти цивільної інфраструктури. Серед них – логістичний центр мережі Novus та розподільчі склади "Сільпо". Внаслідок атаки на об'єкти торговельної мережі загинули шестеро людей.

Ще вісім людей стали жертвами удару у Броварах, де чекали на прибуття поїзда на залізничній платформі. У Міноборони РФ пізніше заявили, що метою масованого удару нібито були транспортні та логістичні центри Київської області.

Українська влада попереджає: без термінового поповнення запасів сучасних засобів ППО подібні трагедії можуть повторюватися дедалі частіше.

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Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2026/08/05/ukraine-fails-stop-russian-missile-barrage-after-zelensky-says-interceptors-gone/
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