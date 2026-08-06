Зеленский не сдержал эмоций в общении с союзниками: что произошло после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного российского удара в ночь на 5 августа украинская противовоздушная оборона не смогла уничтожить ни одной баллистической или крылатой ракеты. По его словам, причиной стала критическая нехватка современных ракет-перехватчиков, поставки которых со стороны западных партнеров резко сократились.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как отмечает The Washington Post, объем поставок таких боеприпасов оказался почти втрое меньше по сравнению с 2025 годом. Зеленский подчеркнул, что именно этот фактор напрямую сказался на количестве жертв. По последним данным, в результате атаки погибли 17 человек, еще более полусотни получили ранения.

Президент подчеркнул, что партнеры располагают необходимыми запасами вооружения, однако политические решения об их передаче Украине принимаются слишком медленно. По его словам, своевременная поставка ракет-перехватчиков могла бы спасти жизни людей и предотвратить масштабные разрушения.

По данным Воздушных сил, в ночь атаки Россия выпустила по Украине 24 баллистические, четыре гиперзвуковые крылатые ракеты и 115 ударных беспилотников. Все ракеты достигли своих целей, а силы ПВО смогли уничтожить лишь часть дронов.

Под удар попали не только жилые кварталы, но и крупные объекты гражданской инфраструктуры. Среди них – логистический центр сети Novus и распределительные склады "Сильпо". В результате атаки на объекты торговой сети погибли шесть человек.

Еще восемь человек стали жертвами удара в Броварах, где ожидали прибытия поезда на железнодорожной платформе. В Минобороны РФ позже заявили, что целью массированного удара якобы были транспортные и логистические центры Киевской области.

Украинская власть предупреждает: без срочного пополнения запасов современных средств ПВО подобные трагедии могут повторяться все чаще.

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