Зеленський назвав великий компроміс у війні з РФ
Зеленський назвав великий компроміс у війні з РФ

Президент заявив, що сам факт переговорів із агресором - вже компроміс, але ультиматуми Росії Київ приймати не буде

20 лютого 2026, 12:57
Автор:
Кравцев Сергей

Україна не погодиться на поступки, які передбачають втрату нових територій, навіть у межах можливих мирних переговорів із Росією. Президент Володимир Зеленський наголосив, що вже сам факт готовності Києва до діалогу є значним компромісом з боку держави, яка стала жертвою агресії. Про це український лідер зазначив в інтерв’ю японському Kyodo News.

Зеленський назвав великий компроміс у війні з РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави підкреслив, що нинішня лінія фронту – це реальність, у якій Україна змушена перебувати, адже Росія окупувала близько 20% території країни. Водночас Київ демонструє готовність говорити про мир, але лише на основі існуючої ситуації, без додаткових територіальних поступок.

Президент наголосив, що Україна відкрита до конструктивних рішень, однак не прийме жодних умов, які ставлять під загрозу суверенітет, незалежність чи майбутнє держави. За його словами, пропозиції Москви не мають нічого спільного з компромісом, оскільки фактично зводяться до вимог поступитися під тиском сили.

Володимир Зеленський також підкреслив, що Україна готова до переговорів із міжнародними партнерами, зокрема зі США, але не має наміру погоджуватися на російські ультиматуми. Він зазначив, що заяви Кремля про готовність не захоплювати нові регіони не можуть вважатися поступкою, адже сама логіка таких пропозицій є формою шантажу.

Глава держави наголосив, що будь-які домовленості можливі лише за умови поваги до територіальної цілісності України, її армії та громадян. Київ готовий шукати шляхи до миру, але не ціною власної державності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18044
