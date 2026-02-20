Зеленский назвал большой компромисс в войне с РФ

Украина не согласится на уступки, предполагающие потерю новых территорий, даже в рамках возможных мирных переговоров с Россией. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что уже сам факт готовности Киева к диалогу является значительным компромиссом со стороны государства, которое стало жертвой агрессии. Об этом украинский лидер отметил в интервью японскому Kyodo News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что нынешняя линия фронта – реальность, в которой Украина вынуждена находиться, ведь Россия оккупировала около 20% территории страны. В то же время, Киев демонстрирует готовность говорить о мире, но только на основе существующей ситуации, без дополнительных территориальных уступок.

Президент подчеркнул, что Украина открыта для конструктивных решений, однако не примет никаких условий, которые ставят под угрозу суверенитет, независимость или будущее государства. По его словам, предложения Москвы не имеют ничего общего с компромиссом, поскольку фактически сводятся к требованиям уступить под давлением силы.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к переговорам с международными партнерами, включая США, но не намерена соглашаться на российские ультиматумы. Он отметил, что заявления Кремля о готовности не захватывать новые регионы не могут считаться уступкой, ведь сама логика таких предложений является формой шантажа.

Глава государства подчеркнул, что любые договоренности возможны только при уважении к территориальной целостности Украины, ее армии и граждан. Киев готов искать пути к миру, но не цене собственной государственности.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвод войск. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил из отдельных участков Донбасса. Тем не менее, ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.



