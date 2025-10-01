Зеленський назвав план Путіна, який точно провалиться

Рубрики
Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, а отже, вона вистоить і проти Росії. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час церемонії ухвалення клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди Дня захисників та захисниць України.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Володимир Зеленський зазначив, що Україна пережила не лише окремих агресорів, а й усіх, хто намагався знищити народ.
Він додав, що українці зараз захищаються "найдальнобійніше, найбільш ефективно", і головна мета — забезпечити свободу майбутнім поколінням.
Президент наголосив, що Україна не втратить набуту силу та підтримку партнерів.
