Зеленський назвав план Путіна, який точно провалиться

Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, а отже, вона вистоить і проти Росії. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час церемонії ухвалення клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Кожна спроба, кожна, підкорити Україну завершувалася лише тим, що Україна відроджується. Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися", — сказав український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна пережила не лише окремих агресорів, а й усіх, хто намагався знищити народ.

"Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії, без сумніву вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу", — наголосив президент.

Він додав, що українці зараз захищаються "найдальнобійніше, найбільш ефективно", і головна мета — забезпечити свободу майбутнім поколінням.

Президент наголосив, що Україна не втратить набуту силу та підтримку партнерів.

"Справді, глобальної підтримки, якої завжди так не вистачало в Україні в минулі часи, і Україні завжди будуть потрібні саме такі люди, як ви, наші захисники та захисниці", — заявив Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення до українського народу розкрив деталі про хід Добропільської контрнаступної операції у Донецькій області.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна має приєднатися до Європейського Союзу. Для цього робиться все потрібне. Євроінтеграційний процес продовжується. Таку заяву під час виступу на Варшавському безпековому форумі зробив президент України Володимир Зеленський .



