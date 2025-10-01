Зеленский назвал план Путина, который точно провалится

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, а значит она выстоит и против России. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что Украина пережила не только отдельных агрессоров, но и всех, кто пытался уничтожить народ.
Он добавил, что украинцы сейчас защищаются "наиболее дальнобойно, наиболее эффективно", и главная цель — обеспечить свободу будущим поколениям.
Президент подчеркнул, что Украина не потеряет приобретенную силу и поддержку партнеров.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения к украинскому народу раскрыл детали о ходе Добропольской контрнаступательной операции в Донецкой области.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу. Для этого делается все необходимое. Евроинтеграционный процесс продолжается. Такое заявление во время выступления на Варшавском форуме по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.