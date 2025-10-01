Зеленский назвал план Путина, который точно провалится

Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, а значит она выстоит и против России. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Каждая попытка, каждая, подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что Украина пережила не только отдельных агрессоров, но и всех, кто пытался уничтожить народ.

"Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", — акцентировал президент.

Он добавил, что украинцы сейчас защищаются "наиболее дальнобойно, наиболее эффективно", и главная цель — обеспечить свободу будущим поколениям.

Президент подчеркнул, что Украина не потеряет приобретенную силу и поддержку партнеров.

"Действительно, глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в Украине в прошлые времена, и Украине всегда нужны будут именно такие люди, как вы, наши защитники и защитницы", — заявил Зеленский.

