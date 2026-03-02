Зеленський назвав "план Б" на випадок виходу Кремля з переговорів

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних медіа про можливий вихід Росії з переговорного процесу у разі відмови України передати їй Донбас.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, сторони сідають за стіл перемовин не для ультиматумів, а для досягнення результату.

"Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовин. І просто так сказати, що ми готові вийти, — так кожен із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини", — наголосив президент.

Він підкреслив, що навіть у разі, якщо одна зі сторін вирішить припинити участь у діалозі, Україна не зупиниться у пошуку шляхів завершення війни.

"Якщо хтось захоче вийти – будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", — зазначив Зеленський.

Окремо глава держави відповів на запитання щодо можливої зміни позиції Києва стосовно передачі Росії всієї території Донецької та Луганської областей. За його словами, питання суверенітету та територіальної цілісності України не підлягає перегляду.

"Щодо моєї позиції щодо територіальної цілісності й суверенітету – вона не може змінюватися", — заявив президент.

Таким чином, Київ сигналізує: жодні публічні погрози чи інформаційний тиск не вплинуть на стратегічні принципи держави.

