Зеленский назвал "план Б" на случай выхода Кремля по переговорам

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных медиа о возможном выходе России из переговорного процесса в случае отказа Украины передать ей Донбасс.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам главы государства, стороны садятся за стол переговоров не для ультиматумов, а для достижения результата.
Он подчеркнул, что даже в случае если одна из сторон решит прекратить участие в диалоге, Украина не остановится в поиске путей завершения войны.
Отдельно глава государства ответил на вопрос возможного изменения позиции Киева относительно передачи России всей территории Донецкой и Луганской областей. По его словам, вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины не подлежит пересмотру.
Таким образом Киев сигнализирует: никакие публичные угрозы или информационное давление не повлияют на стратегические принципы государства.
