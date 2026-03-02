Зеленский назвал "план Б" на случай выхода Кремля по переговорам

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных медиа о возможном выходе России из переговорного процесса в случае отказа Украины передать ей Донбасс.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, стороны садятся за стол переговоров не для ультиматумов, а для достижения результата.

"Мы проговариваем возможность окончания войны за переговорным столом. И просто так сказать, что мы готовы выйти, – так каждый из трех сторон может выйти. Но мы каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что даже в случае если одна из сторон решит прекратить участие в диалоге, Украина не остановится в поиске путей завершения войны.

"Если кто-то захочет выйти — будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", — отметил Зеленский.

Отдельно глава государства ответил на вопрос возможного изменения позиции Киева относительно передачи России всей территории Донецкой и Луганской областей. По его словам, вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины не подлежит пересмотру.

"О моей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета – она не может меняться", — заявил президент.

Таким образом Киев сигнализирует: никакие публичные угрозы или информационное давление не повлияют на стратегические принципы государства.

Глава украинского государства отметил, что враг хочет, чтобы проблемы возникли именно с водой.



