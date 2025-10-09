Рубрики
Російський очільник особисто боїться припинення вогню, тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.
Зеленський назвав найбільший страх Путіна
Проте, за словами Зеленського, це можна припинити.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни влаштовують провокації на Запорізькій АЕС в Енергодарі, їм вже вдалося відключити її від української енергосистеми, а тепер вони роблять усе, щоб підключити її до російської. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"На 15 день живлення від генераторів, офіційна речниця — директор по комунікаціям ЗАЕС від окупантів Яшина наголосила, що Україна послідовно наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів. При тому, мало що не зафіксовно жодного подібного "удару" навіть мониторинговою місією МАГАТЕ, самі росіяни буквально сьогодні вночі черговий раз вели арт обстріл з території впритул до ЗАЕС", – наголошує Андрющенко.