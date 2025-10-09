Російський очільник особисто боїться припинення вогню, тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.

Зеленський назвав найбільший страх Путіна

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню й розпочати потім знову повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, із суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть Путіну руку. І тому поки він обирає війну", – зазначив президент України.

Проте, за словами Зеленського, це можна припинити.

"Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно, – це спрацює", – наголосив Володимир Зеленський.

