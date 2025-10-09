Рубрики
Российский руководитель лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.
Зеленский назвал самый сильный страх Путина
Однако, по словам Зеленского, это можно прекратить.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне устраивают провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре, им уже удалось отключить ее от украинской энергосистемы, а теперь они делают все, чтобы подключить ее к российской. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"На 15 день питания от генераторов, официальный представитель — директор по коммуникациям ЗАЭС от оккупантов Яшина подчеркнула, что Украина последовательно наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов. При этом, не зафиксировано ни одного подобного "удара" даже мониторинговой миссией МАГАТЕ, с территории вплотную к ЗАЭС", – отмечает Андрющенко.