Российский руководитель лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский назвал самый сильный страх Путина

"С полномасштабной войны пойти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня пожимают Путину руку. И потому пока он выбирает войну", – отметил президент Украины.

Однако, по словам Зеленского, это можно прекратить.

"Нужно больше давления на Россию. Давление сработает, когда они будут терять больше в войне, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне устраивают провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре, им уже удалось отключить ее от украинской энергосистемы, а теперь они делают все, чтобы подключить ее к российской. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"На 15 день питания от генераторов, официальный представитель — директор по коммуникациям ЗАЭС от оккупантов Яшина подчеркнула, что Украина последовательно наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов. При этом, не зафиксировано ни одного подобного "удара" даже мониторинговой миссией МАГАТЕ, с территории вплотную к ЗАЭС", – отмечает Андрющенко.