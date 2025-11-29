Зеленський назвав головні цілі нічної атаки росіян

Російські терористичні війська вночі випустили Україною 36 ракет і майже 600 дронів. Серед головних цілей – енергетика та цивільні об'єкти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, головні цілі ворожої атаки – енергетика та цивільні об'єкти, багато пошкоджень та пожеж у житлових будинках. Станом на сьогодні відомо про десятки поранених та трьох загиблих.

"Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та тиску на Росію", — додав глава держави.

Український лідер також наголосив, що настав час Європі ухвалити рішення про заморожені активи, якщо путінський режим не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно треба говорити з усіма партнерами про кроки, щоби цю війну закінчити.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 29 листопада внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, серед них дитина. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив начальник КДВА Тимур Ткаченко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у деяких районах української столиці фіксуються перебої зі світлом та водою внаслідок атаки РФ уранці 29 листопада. Також знеструмлено місто Фастів Київської області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Київської ОДА Миколи Калашника.



