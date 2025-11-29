logo

BTC/USD

90601

ETH/USD

3008.61

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский назвал главные цели ночной атаки россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал главные цели ночной атаки россиян

Около 600 дронов и 36 ракет выпустила сегодня РФ по Украине

29 ноября 2025, 11:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские террористические войска ночью выпустили по Украине 36 ракет и почти 600 дронов. Среди главных целей – энергетика и гражданские объекты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский назвал главные цели ночной атаки россиян

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"В Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы. Около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, главные цели вражеской атаки – энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших.

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию", — добавил глава государства.

Украинский лидер также акцентировал, что пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если путинский режим не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение жилых домов. Один человек погиб, еще 11 получили ранения, среди них ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в некоторых районах украинской столицы фиксируются перебои со светом и водой в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении председателя Киевской ОГА Николая Калашника.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости