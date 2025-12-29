Зеленський назвав дві ключові речі, які були досягнуті під час зустрічі з Трампом

28 грудня у Мар-а-Лаго відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. За підсумками зустрічі Зеленський розповів, що під час переговорів з президентом США було досягнуто два ключових рішення.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Першим і головним підсумком зустрічі Зеленський назвав підтвердження США гарантій безпеки для України.

"Президент Сполучених Штатів підтвердив сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли: наші технічні групи, переговорні — щодо деталей гарантій безпеки, – він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильна домовленість", — повідомив президент.

Другим ключовим результатом стала домовленість щодо підтримки повоєнного відновлення України. Зеленський вказав, що сторони обговорили економічний пакет, який передбачає активну участь американського бізнесу, спеціальні умови для інвестицій та розвитку, а також підготовку угоди про вільну торгівлю між Україною та США.

Крім цього, Зеленський зазначив, що переговори наблизили Україну та США до ще одного результату в мирному плані з 20 пунктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про нову зустріч Зеленського та Трампа у 2026 році. Умєров назвав час і місце. За його словами, це може статися вже у січні, а місцем зустрічі буде Вашингтон.

Також "Коментарі" писали, що після переговорів Зеленського з Трампом у Кремлі назвали одну умову для зупинки боїв. За словами Пєскова, Україна має залишити Донецьку та Луганську області.