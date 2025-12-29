Зеленский назвал две ключевые вещи, достигнутые во время встречи с Трампом

28 декабря в Мар-а-Лаго прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По итогам встречи Зеленский рассказал, что в ходе переговоров с президентом США были достигнуты два ключевых решения.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Первым и главным итогом встречи Зеленский назвал подтверждение США гарантий безопасности Украины.

"Президент Соединенных Штатов подтвердил сильные гарантии безопасности. Все детали, которые мы до этого разрабатывали: наши технические группы, переговорные относительно деталей гарантий безопасности, — он их подтвердил и подтвердил, что они будут проголосованы в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Это очень сильная договоренность", — сообщил президент.

Вторым ключевым результатом стала договоренность о поддержке послевоенного обновления Украины. Зеленский отметил, что стороны обсудили экономический пакет, предусматривающий активное участие американского бизнеса, специальные условия для инвестиций и развития, а также подготовку соглашения о свободной торговле между Украиной и США.

Кроме этого, Зеленский отметил, что переговоры приблизили Украину и США к еще одному результату в мирном плане из 20 пунктов.

