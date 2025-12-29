Нова зустріч Зеленського та Трампа у 2026 році: Умєров назвав час і місце

Україна та Сполучені Штати готують новий раунд переговорів на найвищому рівні. Зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутися у Вашингтоні вже в січні 2026 року. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, підбиваючи підсумки останніх контактів між командами двох країн.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Рустем Умєров розповів, що сторони "відчутно просунулися" в опрацюванні ключових елементів майбутньої мирної угоди, включно з гарантіями безпеки для України та послідовністю подальших політичних і безпекових кроків. Крім того, вже у січні 2026 року може відбутися нова зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США.

"Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні", — повідомив Умєров у своєму дописі в Telegram.

Секретар РНБО зазначив, що питання гарантій безпеки залишається центральним для Києва.

Окремо Умєров подякував президенту США Дональду Трампу, а також його соратникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за залученість і конструктивну позицію у переговорах.

Нагадаємо, що остання зустріч Трампа та Зеленського відбулася 28 грудня в Мар-а-Лаго.

