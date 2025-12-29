logo_ukra

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Нова зустріч Зеленського та Трампа у 2026 році: Умєров назвав час і місце
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова зустріч Зеленського та Трампа у 2026 році: Умєров назвав час і місце

Україна та США готують нову зустріч Зеленського і Трампа у січні 2026 року.

29 грудня 2025, 15:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна та Сполучені Штати готують новий раунд переговорів на найвищому рівні. Зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутися у Вашингтоні вже в січні 2026 року. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, підбиваючи підсумки останніх контактів між командами двох країн.

Нова зустріч Зеленського та Трампа у 2026 році: Умєров назвав час і місце

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Рустем Умєров розповів, що сторони "відчутно просунулися" в опрацюванні ключових елементів майбутньої мирної угоди, включно з гарантіями безпеки для України та послідовністю подальших політичних і безпекових кроків. Крім того, вже у січні 2026 року може відбутися нова зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США.

"Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні", — повідомив Умєров у своєму дописі в Telegram.

Секретар РНБО зазначив, що питання гарантій безпеки залишається центральним для Києва. 

Окремо Умєров подякував президенту США Дональду Трампу, а також його соратникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за залученість і конструктивну позицію у переговорах. 

Нагадаємо, що остання зустріч Трампа та Зеленського відбулася 28 грудня в Мар-а-Лаго.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі назвали одну умову для зупинки боїв. За словами представника Путіна, українські війська мають вийти з Донецької та Луганської областей.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на заяви про "готовність" Путіна до закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/umerov_rustem/262
Теги:

Новини

Всі новини