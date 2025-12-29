Новая встреча Зеленского и Трампа в 2026 году: Умеров назвал время и место

Украина и Соединенные Штаты готовят новый раунд переговоров на самом высоком уровне. Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа может пройти в Вашингтоне уже в январе 2026 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги последних контактов между командами двух стран.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Рустем Умеров рассказал, что стороны "ощутимо продвинулись" в проработке ключевых элементов будущего мирного соглашения, включая гарантии безопасности для Украины и последовательность дальнейших политических и шагов безопасности. Кроме того, уже в январе 2026 может состояться новая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США.

"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в том числе встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе", — сообщил Умеров в своем сообщении в Telegram.

Секретарь СНБО отметил, что вопрос гарантий безопасности остается центральным для Киева.

Отдельно Умеров поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также его соратников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за вовлеченность и конструктивную позицию в переговорах.

Напомним, что последняя встреча Трампа и Зеленского прошла 28 декабря в Мар-а-Лаго.

