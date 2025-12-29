logo_ukra

Зеленський відреагував на заяви про "готовність" Путіна до закінчення війни
НОВИНИ

Зеленський відреагував на заяви про "готовність" Путіна до закінчення війни

Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним, але наголосив, що заяви Кремля не збігаються з реальними діями Росії у війні проти України.

29 грудня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі, однак ключовою умовою залишається відповідність слів реальним діям Росії. За словами президента, очільник Кремля говорить з Трампом про мир, а його справжні дії полягають у продовженні війни

Зеленський відреагував на заяви про "готовність" Путіна до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання щодо його можливої зустрічі з Путіним. Як пояснив Зеленський, риторика Путіна про нібито готовність до миру не відповідає крокам, які робить Росія.

"Виглядає трішечки дивно. Я це сказав Трампу, що з одного боку він каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку в медіа його всі меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б'є нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати", — сказав президент.

Як пояснив Зеленський, Кремль транслює різні меседжі. І ті, які доходять до Трампа з "начебто мирною лексикою", відрізняються від реальності. Президент підкреслив, що саме така подвійність підриває довіру до будь-яких заяв про мир. Водночас Зеленський зауважив, що Україна не уникає діалогу та готова до мирних переговорів.

"Але ще раз, як зустрічатися, в якому форматі домовлятися – нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали", — додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін знайшов "винного" у війні Росії проти України.

Також "Коментарі" писали, що Путін зробив заяву про закінчення війни та дав одну пораду Україні.



