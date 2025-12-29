Зеленський відреагував на заяви про "готовність" Путіна до закінчення війни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі, однак ключовою умовою залишається відповідність слів реальним діям Росії. За словами президента, очільник Кремля говорить з Трампом про мир, а його справжні дії полягають у продовженні війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання щодо його можливої зустрічі з Путіним. Як пояснив Зеленський, риторика Путіна про нібито готовність до миру не відповідає крокам, які робить Росія.
Як пояснив Зеленський, Кремль транслює різні меседжі. І ті, які доходять до Трампа з "начебто мирною лексикою", відрізняються від реальності. Президент підкреслив, що саме така подвійність підриває довіру до будь-яких заяв про мир. Водночас Зеленський зауважив, що Україна не уникає діалогу та готова до мирних переговорів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін знайшов "винного" у війні Росії проти України.
Також "Коментарі" писали, що Путін зробив заяву про закінчення війни та дав одну пораду Україні.