Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате, однако ключевым условием остается соответствие слов реальным действиям России. По словам президента, глава Кремля говорит с Трампом о мире, а его подлинные действия заключаются в продолжении войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос о его возможной встрече с Путиным. Как пояснил Зеленский, риторика Путина о якобы готовности к миру не отвечает шагам, которые делает Россия.
Как пояснил Зеленский, Кремль транслирует разные месседжи. И те, которые доходят до Трампа с "вроде бы мирной лексикой", отличаются от реальности. Президент подчеркнул, что именно такая двойственность подрывает доверие к любым заявлениям о мире. В то же время Зеленский отметил, что Украина не избегает диалога и готова к мирным переговорам.
