Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны
НОВОСТИ

Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны

Владимир Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным, но подчеркнул, что заявления Кремля не совпадают с реальными действиями России в войне против Украины.

29 декабря 2025, 12:50
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате, однако ключевым условием остается соответствие слов реальным действиям России. По словам президента, глава Кремля говорит с Трампом о мире, а его подлинные действия заключаются в продолжении войны

Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос о его возможной встрече с Путиным. Как пояснил Зеленский, риторика Путина о якобы готовности к миру не отвечает шагам, которые делает Россия.

"Выглядит немного странно. Я это сказал Трампу, что с одной стороны он говорит президенту США, что хочет закончить войну и что это его желание, а с другой стороны в медиа его все месседжи о том, что он готов и хочет продолжать войну. Бьет нас ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать", — сказал президент.

Как пояснил Зеленский, Кремль транслирует разные месседжи. И те, которые доходят до Трампа с "вроде бы мирной лексикой", отличаются от реальности. Президент подчеркнул, что именно такая двойственность подрывает доверие к любым заявлениям о мире. В то же время Зеленский отметил, что Украина не избегает диалога и готова к мирным переговорам.

"Но еще раз как встречаться, в каком формате договариваться – нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова у лидера России совпадали", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин нашел "виновного" в войне России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал заявление об окончании войны и дал один совет Украине.



