Зеленський натякнув, який жорсткий ультиматум поставили США РФ для завершення війни
НОВИНИ

Зеленський натякнув, який жорсткий ультиматум поставили США РФ для завершення війни

Президент заявив, що Україна не піде на домовленості щодо Криму і не підтримає рішень, які суперечать Конституції

7 лютого 2026, 12:00
Автор:
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна категорично виступає проти будь-якого "винагородження" Росії за скоєну воєнну агресію та не розглядатиме жодних домовленостей, які передбачають зміну статусу тимчасово окупованого Криму. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Зеленський натякнув, який жорсткий ультиматум поставили США РФ для завершення війни

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Росія може надсилати сигнали Сполученим Штатам із закликом визнати Крим російським, усвідомлюючи, що Україна ніколи на це не погодиться. Він наголосив, що Україна має вплив у європейському сегменті, а навіть країни, які не є її прямими союзниками у війні, підтримують принцип територіальної цілісності.

"Ризикуючи нами, вони розуміють, що ризикують і власними територіями", — зазначив президент.

Водночас Зеленський визнав, що певні обговорення між Росією та США можуть відбуватися, але підкреслив: будь-яке завершення війни має бути гідним і надійним, без створення нових загроз у майбутньому. Україна, за його словами, не підтримає жодних рішень, які суперечать Конституції або українському законодавству.

Глава держави також підтвердив незмінну позицію Києва щодо прагнення якнайшвидшого завершення війни. Він наголосив, що навіть можливі компроміси повинні бути справедливими та не порушувати національні інтереси України.

"Якщо рішення зачіпають український народ, наші території та суверенітет, вони не можуть ухвалюватися без України і всупереч інтересам українців",  — підсумував Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.




