Зеленский намекнул, какой жесткий ультиматум поставили США РФ для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина категорически выступает против какого-либо "вознаграждения" России за совершенную военную агрессию и не будет рассматривать никаких договоренностей, предусматривающих изменение статуса временно оккупированного Крыма. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Россия может посылать сигналы Соединенным Штатам с призывом признать Крым российским, осознавая, что Украина никогда на это не согласится. Он подчеркнул, что Украина имеет влияние в европейском сегменте, а также страны, не являющиеся ее прямыми союзниками в войне, поддерживают принцип территориальной целостности.

"Рискуя нами, они понимают, что рискуют и собственными территориями", — отметил президент.

В то же время, Зеленский признал, что определенные обсуждения между Россией и США могут происходить, но подчеркнул: любое завершение войны должно быть достойным и надежным, без создания новых угроз в будущем. Украина, по его словам, не поддержит никаких решений, противоречащих Конституции или украинскому законодательству.

Глава государства также подтвердил неизменную позицию Киева по поводу стремления скорейшего завершения войны. Он отметил, что даже возможные компромиссы должны быть справедливыми и не нарушать национальные интересы Украины.

"Если решения затрагивают украинский народ, наши территории и суверенитет, они не могут приниматься без Украины и вопреки интересам украинцев", — подытожил Зеленский.

