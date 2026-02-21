Зеленський намагався звʼязатися з путіним

Британське видання The Guardian повідомило нові подробиці подій 23 лютого 2022 року — за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Спілкування Зеленського та Путіна

За інформацією журналістів, напередодні війни президент України Володимир Зеленський мав сумніви щодо готовності Росії розпочати масштабний наступ. Це частково пояснювалося тим, що дані західних розвідок відрізнялися: США наполягали на неминучості вторгнення, тоді як Франція і Німеччина до останнього висловлювали сумніви.

22 лютого тодішній секретар РНБО Олексій Данілов передав Зеленському папку з грифом "цілком таємно", у якій ішлося про "пряму фізичну загрозу" президенту. Джерела видання зазначають, що це могло означати підготовку замаху. Попри початкову стриману реакцію, інформація, ймовірно, справила на Зеленського сильне враження.

Наступного дня, під час зустрічі з президентами Польщі та Литви в Маріїнському палаці, він сказав, що, можливо, це останній раз, коли вони бачать його живим.

The Guardian пише, що саме 23 лютого Зеленський усвідомив усю серйозність загрози. Того ж дня він спробував зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, однак отримав відмову.

Після цього Зеленський записав відеозвернення до громадян Росії, закликавши їх не допустити початку війни.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські агенти напередодні або на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну орендували квартири поблизу Офісу президента в Києві з наказом ліквідувати Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до українського президента.