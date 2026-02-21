Замах на вбивство Зеленського: хто оселився поруч з Офісом Президента

Російські агенти напередодні або на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну орендували квартири поблизу Офісу президента в Києві з наказом ліквідувати Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до українського президента.

Замах на вбивство президента Зеленського

У матеріалі не уточнюється точний період підготовки замаху, однак із контексту випливає, що йдеться про дні безпосередньо перед вторгненням або його початок у лютому 2022 року.

Тим часом видання The Guardian повідомило, що за два дні до повномасштабного вторгнення, 22 лютого 2022 року, тодішній секретар РНБО Олексій Данілов передав Зеленському папку з розвідданими про "пряму фізичну загрозу" його життю.

Сам президент раніше заявляв, що російський диктатор Володимир Путін намагався організувати його вбивство понад десять разів з початку війни.

Офіційних коментарів російської сторони щодо цієї інформації наразі немає.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналістка Яніна Соколова заявила, що обшук, проведений СБУ у вересні 2022 року в одному з готелів у центрі Києва, де на той момент розміщувався оперативний штаб тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міг бути спробою замаху на його життя.

За її словами, редакція отримала документи з ухвалою Солом’янського районного суду Києва на проведення обшуку, датованою 13 вересня 2022 року. Формально підставою для слідчих дій була боротьба з незаконною діяльністю — зокрема, з проституцією у нічному закладі при готелі. Водночас, як стверджують власники приміщення, готель на момент проведення обшуку вже тривалий час не функціонував. За словами Залужного, під час операції спецпідрозділ СБУ "Альфа" зламав двері та потрапив до приміщення оперативного штабу, який базувався у тому ж комплексі.

