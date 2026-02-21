Замах на вбивство Зеленського: хто оселився поруч з Офісом Президента

Рубрики
Російські агенти напередодні або на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну орендували квартири поблизу Офісу президента в Києві з наказом ліквідувати Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до українського президента.
Замах на вбивство президента Зеленського
У матеріалі не уточнюється точний період підготовки замаху, однак із контексту випливає, що йдеться про дні безпосередньо перед вторгненням або його початок у лютому 2022 року.
Тим часом видання The Guardian повідомило, що за два дні до повномасштабного вторгнення, 22 лютого 2022 року, тодішній секретар РНБО Олексій Данілов передав Зеленському папку з розвідданими про "пряму фізичну загрозу" його життю.
Сам президент раніше заявляв, що російський диктатор Володимир Путін намагався організувати його вбивство понад десять разів з початку війни.
Офіційних коментарів російської сторони щодо цієї інформації наразі немає.