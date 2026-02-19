Скандальна заява: обшук СБУ у готелі міг бути спробою вбивства Залужного

Журналістка Яніна Соколова заявила, що обшук, проведений СБУ у вересні 2022 року в одному з готелів у центрі Києва, де на той момент розміщувався оперативний штаб тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міг бути спробою замаху на його життя.

Замах на вбивство Залужного

За її словами, редакція отримала документи з ухвалою Солом’янського районного суду Києва на проведення обшуку, датованою 13 вересня 2022 року. Формально підставою для слідчих дій була боротьба з незаконною діяльністю — зокрема, з проституцією у нічному закладі при готелі.

Водночас, як стверджують власники приміщення, готель на момент проведення обшуку вже тривалий час не функціонував. За словами Залужного, під час операції спецпідрозділ СБУ "Альфа" зламав двері та потрапив до приміщення оперативного штабу, який базувався у тому ж комплексі.

Соколова, посилаючись на співрозмовників із оточення тодішнього головкома, заявила, що ці дії могли бути замахом на його життя. За її словами, інформація про інцидент згодом стала відома західним партнерам України, зокрема представникам Великої Британії.

Журналістка також припустила, що подальше призначення Валерія Залужного послом України у Великій Британії могло мати не лише політичний, а й безпековий характер — як спосіб гарантувати йому особистий захист.

Офіційних підтверджень версії про замах наразі немає. Коментарів з боку СБУ щодо цієї заяви також поки не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п осол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press уперше публічно розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським та напруження, яке виникло між ними після початку повномасштабного вторгнення Росії.