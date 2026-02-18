logo_ukra

Обшук після зустрічі з президентом: Залужний розкрив деталі напруги з Зеленським
commentss НОВИНИ Всі новини

Обшук після зустрічі з президентом: Залужний розкрив деталі напруги з Зеленським

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше публічно розповів про напружені стосунки з президентом Володимиром Зеленським і події навколо контрнаступу 2023 року

18 лютого 2026, 19:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press уперше публічно розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським та напруження, яке виникло між ними після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Обшук після зустрічі з президентом: Залужний розкрив деталі напруги з Зеленським

Конфлікт між Залужним та Зеленським

За словами Залужного, суперечки щодо стратегії захисту країни почалися вже в перші місяці великої війни. Він зазначив, що між ним і главою держави часто виникали дискусії щодо оптимального способу ведення бойових дій.

Кульмінацією напруги, як стверджує ексголовком, став інцидент наприкінці 2022 року. Після однієї з емоційних зустрічей із президентом співробітники СБУ провели обшук у його службовому кабінеті. Залужний розповів, що тоді зв’язався з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і попередив, що готовий залучити військових для припинення таких дій.

Окремо він прокоментував контрнаступ 2023 року. За оцінкою Залужного, початковий задум передбачав формування потужного угруповання для прориву на Запорізькому напрямку та виходу до Азовського моря. Проте, за його словами, необхідні ресурси виділені не були, а сили розподілили по широкій лінії фронту, що суттєво знизило ударний потенціал.

У розмові з журналістами Залужний відмовився прямо відповідати на питання про політичні амбіції, наголосивши, що під час війни не хоче підривати національну єдність. Водночас агенція припустила, що його публічна позиція може свідчити про можливі політичні плани після завершення війни.

За словами Залужного, до нього вже зверталися політичні консультанти. Навесні 2025 року свої послуги нібито пропонував американський політтехнолог Пол Манафорт, однак ексголовком заявив, що не потребує такої допомоги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український актор Назар Задніпровський в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону різко звернувся до російських діячів культури, які публічно підтримують війну проти України.



