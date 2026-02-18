Обыск после встречи с президентом: Залужный раскрыл детали напряжения с Зеленским

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью Associated Press впервые публично рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским и напряжении, которое возникло между ними после начала полномасштабного вторжения России.

Конфликт между Залужным и Зеленским

По словам Залужного, споры по поводу стратегии защиты страны начались уже в первые месяцы большой войны. Он отметил, что между ним и главой государства часто возникали дискуссии по оптимальному способу ведения боевых действий.

Кульминацией напряжения, как утверждает эксголовком, стал инцидент в конце 2022 года. После одной из эмоциональных встреч с президентом сотрудники СБУ произвели обыск в его служебном кабинете. Залужный рассказал, что связался с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и предупредил, что готов привлечь военных для прекращения таких действий.

Отдельно он прокомментировал контрнаступление в 2023 году. По оценке Залужного, первоначальный замысел предусматривал формирование мощной группировки для прорыва на Запорожском направлении и выхода к Азовскому морю. Однако, по его словам, необходимые ресурсы выделены не были, а силы распределили по широкой линии фронта, что существенно снизило ударный потенциал.

В разговоре с журналистами Залужный отказался прямо отвечать на вопросы о политических амбициях, подчеркнув, что во время войны не хочет подрывать национальное единство. В то же время агентство предположило, что его публичная позиция может свидетельствовать о возможных политических планах после войны.

По словам Залужного, к нему уже обращались политические консультанты. Весной 2025 года свои услуги якобы предлагал американский политтехнолог Пол Манафорт , однако эксголовком заявил, что не нуждается в такой помощи.

