Скандальное заявление: обыск СБУ в гостинице мог быть попыткой убийства Залужного

Журналистка Янина Соколова заявила, что обыск, проведенный СБУ в сентябре 2022 года в одной из гостиниц в центре Киева, где на тот момент размещался оперативный штаб тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мог быть попыткой покушения на его жизнь.

Замах на убийство Залужного

По ее словам, редакция получила документы с определением Соломенского районного суда Киева на проведение обыска, датированным 13 сентября 2022 года. Формально основанием для следственных действий была борьба с незаконной деятельностью, в частности, с проституцией в ночном заведении при гостинице.

В то же время, как утверждают владельцы помещения, гостиница на момент проведения обыска уже долго не функционировала. По словам Залужного, во время операции спецподразделение СБУ "Альфа" сломал двери и попал в помещение оперативного штаба, базирующегося в том же комплексе.

Соколова, ссылаясь на собеседников из окружения тогдашнего главка, заявила, что эти действия могли быть покушением на его жизнь. По ее словам, информация об инциденте впоследствии стала известна западным партнерам Украины, в том числе представителям Великобритании.

Журналистка также предположила, что дальнейшее назначение Валерия Залужного послом Украины в Великобритании могло носить не только политический, но и характер безопасности — как способ гарантировать ему личную защиту.

Официальных подтверждений версии о покушении пока нет. Комментарии со стороны СБУ относительно этого заявления также пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью Associated Press впервые публично рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским и напряжении, которое возникло между ними после начала полномасштаб.