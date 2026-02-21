Покушение на убийство Зеленского: кто поселился рядом с Офисом Президента

Российские агенты накануне или начале полномасштабного вторжения РФ в Украину арендовали квартиры вблизи Офиса президента в Киеве с приказом ликвидировать Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту.

Покушение на убийство президента Зеленского

В материале не уточняется точный период подготовки покушения, однако из контекста следует, что речь идет о днях непосредственно перед вторжением или его начале в феврале 2022 года.

Между тем, издание The Guardian сообщило, что за два дня до полномасштабного вторжения, 22 февраля 2022 года, тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов передал Зеленскому папку с разведданными о "прямой физической угрозе" его жизни.

Сам президент ранее заявлял, что российский диктатор Владимир Путин пытался организовать его убийство более чем десять раз с начала войны.

Официальных комментариев российской стороны по поводу этой информации пока нет.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналистка Янина Соколова заявила, что обыск, проведенный СБУ в сентябре 2022 года в одной из гостиниц в центре Киева, где на тот момент размещался оперативный штаб тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мог быть попыткой покушения на его жизнь.

По ее словам, редакция получила документы с определением Соломенского районного суда Киева на проведение обыска, датированным 13 сентября 2022 года. Формально основанием для следственных действий была борьба с незаконной деятельностью, в частности, с проституцией в ночном заведении при гостинице. В то же время, как утверждают владельцы помещения, гостиница на момент проведения обыска уже долго не функционировала. По словам Залужного, во время операции спецподразделение СБУ "Альфа" сломал двери и попал в помещение оперативного штаба, базирующегося в том же комплексе.

