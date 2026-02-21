logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский пытался связаться с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский пытался связаться с Путиным

За день до полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский пытался связаться с Владимиром Путиным, однако получил отказ, пишет The Guardian

21 февраля 2026, 02:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Британское издание The Guardian сообщило о новых подробностях событий 23 февраля 2022 года — за день до полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский пытался связаться с Путиным

Общение Зеленского и Путина

По информации журналистов, накануне войны президент Украины Владимир Зеленский сомневался в готовности России начать масштабное наступление. Это отчасти объяснялось тем, что данные западных изысканий отличались: США настаивали на неизбежности вторжения, в то время как Франция и Германия до последнего выражали сомнения.

22 февраля тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов передал Зеленскому папку с грифом "совершенно секретно", в которой речь шла о "прямой физической угрозе" президенту. Источники издания отмечают, что это могло означать подготовку покушения. Несмотря на первоначальную сдержанную реакцию, информация, вероятно, произвела на Зеленского сильное впечатление.

На следующий день, во время встречи с президентами Польши и Литвы в Мариинском дворце, он сказал, что возможно это последний раз, когда они видят его живым.

The Guardian пишет, что именно 23 февраля Зеленский осознал всю серьезность угрозы. В тот же день он попытался позвонить по телефону президенту РФ Владимиру Путину, однако получил отказ.

После этого Зеленский записал видеообращение к гражданам России, призвав их не допустить начала войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские агенты накануне или в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину арендовали квартиры вблизи Офиса президента в Киеве с приказом ликвидировать Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
Теги:

Новости

Все новости