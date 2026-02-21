Британское издание The Guardian сообщило о новых подробностях событий 23 февраля 2022 года — за день до полномасштабного вторжения России в Украину.

Общение Зеленского и Путина

По информации журналистов, накануне войны президент Украины Владимир Зеленский сомневался в готовности России начать масштабное наступление. Это отчасти объяснялось тем, что данные западных изысканий отличались: США настаивали на неизбежности вторжения, в то время как Франция и Германия до последнего выражали сомнения.

22 февраля тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов передал Зеленскому папку с грифом "совершенно секретно", в которой речь шла о "прямой физической угрозе" президенту. Источники издания отмечают, что это могло означать подготовку покушения. Несмотря на первоначальную сдержанную реакцию, информация, вероятно, произвела на Зеленского сильное впечатление.

На следующий день, во время встречи с президентами Польши и Литвы в Мариинском дворце, он сказал, что возможно это последний раз, когда они видят его живым.

The Guardian пишет, что именно 23 февраля Зеленский осознал всю серьезность угрозы. В тот же день он попытался позвонить по телефону президенту РФ Владимиру Путину, однако получил отказ.

После этого Зеленский записал видеообращение к гражданам России, призвав их не допустить начала войны.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские агенты накануне или в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину арендовали квартиры вблизи Офиса президента в Киеве с приказом ликвидировать Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту.