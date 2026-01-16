Зеленський накинувся на союзників через блекаут в Україні: який ультиматум озвучив

Через постійні масовані обстріли з боку російської армії Україна потребує значного посилення протиповітряної оборони. Саме тому Київ розраховує на збільшення внесків від союзників у програму закупівлі озброєння PURL, яка допомагає зміцнювати оборонні можливості країни.

Фото: з відкритих джерел

Про необхідність додаткового озброєння для захисту українських міст розповів президент України Володимир Зеленський у своєму дописі на Telegram. Глава держави зазначив, що регулярні російські атаки на критичну інфраструктуру створюють серйозні загрози для мирного населення, особливо під час морозної зими.

Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили останні удари Росії по енергетичних об’єктах у Харкові. Внаслідок атак сотні тисяч українців залишилися без світла й тепла, що підкреслює нагальність зміцнення систем протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що програма PURL відіграє ключову роль у цьому процесі, і Україна сподівається на збільшення фінансування від партнерів уже цього місяця. За словами Зеленського, посилення ППО дозволить захистити житлові райони та критичну інфраструктуру від авіаударів і ракетних атак.

Крім безпосередньої військової допомоги, під час розмови обговорювали й дипломатичні зусилля України для досягнення миру за підтримки США та європейських партнерів. Зеленський підкреслив, що Україна продовжує активну роботу в цьому напрямку та не стане перешкодою для встановлення стабільності й миру.

"Ми досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темп. Україна завжди прагне миру, і для цього нам потрібні як військова підтримка, так і дипломатична координація з союзниками", — заявив глава держави.

