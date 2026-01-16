logo_ukra

Суспільство події "Ніколи в житті": Тимошенко виступила з категоричною заявлю про записи НАБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ніколи в житті": Тимошенко виступила з категоричною заявлю про записи НАБУ

Нардепці призначають запобіжний захід у справі про підкуп депутатів при голосуванні

16 січня 2026, 10:50
Автор:
Клименко Елена

Лідерка партії "Батьківщина" та народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що аудіоплівки НАБУ, на яких нібито звучить її голос, є сфальсифікованими. За словами політикині, жодної подібної розмови у її житті ніколи не було. Про це вона повідомила 16 січня перед початком засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься питання обрання запобіжного заходу у її справі. Тимошенко наголосила, що слова, приписані їй на аудіозаписах, не відповідають дійсності. Вона додала, що надасть суду докази, які підтвердять фальсифікацію цих матеріалів.

"Ніколи в житті": Тимошенко виступила з категоричною заявлю про записи НАБУ

"Я хочу чітко заявити, що ніколи не вимовляла таких слів, які звучать на записах НАБУ. Сьогодні ми передамо оригінали аудіо для проведення незалежної експертизи, яка дасть всі необхідні відповіді", — сказала лідерка "Батьківщини".

Тимошенко назвала справу проти себе політично замовленою та пов’язала її з власною активною позицією у парламенті. Вона підкреслила, що все більше депутатів Верховної Ради підтримують її позиції. За її словами, можливий запобіжний захід, носіння електронного браслета та заставу у 50 мільйонів гривень можна розцінювати як політичний тиск та PR-акцію.

Політикиня наголосила на необхідності публічного розгляду справи та сподівається, що суд забезпечить відкритість процесу.

"Немає жодної реальної потреби у таких заходах. Все це робиться виключно для піару та політичного тиску. Я впевнена, що судовий розгляд покаже правду", — заявила Тимошенко.

Наразі захист планує провести незалежну експертизу аудіозаписів, яка має підтвердити їхню недостовірність. Тимошенко продовжує наполягати на політичному характері справи та закликає до прозорого розгляду у Вищому антикорупційному суді.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч із 15 на 16 січня російські окупаційні сили знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Основним об’єктом атаки став Коростень. На щастя, постраждалих та жертв немає. На місцях прильотів тривають роботи з ліквідації наслідків, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.



