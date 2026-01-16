РФ вже тиждень безперервно гатить по одній області: розкрито шокуючі наслідки

У ніч із 15 на 16 січня російські окупаційні сили знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Основним об’єктом атаки став Коростень. На щастя, постраждалих та жертв немає. На місцях прильотів тривають роботи з ліквідації наслідків, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Фото: з відкритих джерел

Посадовець уточнив, що ворог цілеспрямовано обстрілював стратегічні об’єкти у Коростенському районі. Він також наголосив, що протягом останнього тижня Росія систематично атакує ключову інфраструктуру області, намагаючись позбавити жителів найнеобхідніших комунальних послуг під час сильних морозів. Лише напередодні, 15 січня, під обстріл потрапили об’єкти в Житомирському та Коростенському районах.

Раніше, у ніч проти 13 січня, противник завдав ударів по Коростенському та Звягельському районах. Внаслідок атаки 11 січня в Коростенському районі були введені аварійні відключення електропостачання.

Щодо наслідків останніх атак, у ніч проти 16 січня зафіксовано 76 ударних безпілотників ворога. Сили протиповітряної оборони України знешкодили 53 із них. Влучення зафіксовано на дев’яти локаціях, уламки дронів впали на одній із територій.

Окрім Житомирщини, 15 січня російські дрони атакували південь Одещини, зокрема Білгород-Дністровський район, пошкодивши адміністративні будівлі. Внаслідок удару постраждав охоронець, якому надали медичну допомогу на місці. Також уранці 15 січня ворожий ударний дрон завдав шкоди Львову, пошкодивши об’єкти Національного університету "Львівська політехніка".

