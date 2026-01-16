Трамп не поспішає тиснути на Путіна: українців попередили про страшний сценарій для Києва

В Україні останніми днями активно обговорюють загрозу масованого удару Росії по Києву та області. І не обов’язково бути експертом, щоб зрозуміти, що головною ціллю цього удару стане енергетична інфраструктура, зазначає політолог Вадим Денисенко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, адміністрація Трампа наразі не поспішає чинити тиск на Росію, щоб вона швидко відповіла на пропозиції у рамках 20-пунктового плану. Візит Віткоффа до Кушнера в Москві, за його прогнозами, відбудеться не раніше кінця місяця, що дає Путіну додатковий часовий простір.

"Я впевнений, що ця зустріч навряд чи призведе до результату: Путін затягує час, а Трамп не має інструментів, щоб змусити Росію діяти ефективно вже зараз", — підкреслює Денисенко.

Аналітик також зазначає, що ентузіазм Трампа щодо Венесуели зменшується, а ситуація з Іраном залишається невирішеною. Логіка американської адміністрації на найближчий рік, на думку Денисенка, полягає у двох кроках: відстежувати енергетичну ситуацію в Україні та, за потреби, чекати ще кілька місяців, поки проблеми Росії в нафтовій сфері максимально її ослаблять.

Денисенко пояснює, що стратегія США на 2026 рік спрямована на досягнення чотирьох головних цілей: контроль над глобальними цінами на нафту, контроль над ключовими логістичними точками (Гренландія, Панамський і Суецький канали), максимальне використання долара у світовій торгівлі та доступ до рідкісноземельних металів. Всі ці кроки готують позицію для майбутніх переговорів із Китаєм, який минулого року дав відсіч спробам США обмежити доступ до стратегічних ресурсів.

Як вже писали "Коментарі", Сполучені Штати не прагнуть завершити війну в Україні шляхом, який би виглядав як винагорода для агресора. Таку позицію висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соціальній мережі Х.