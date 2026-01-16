Трамп не спешит давить на Путина: украинцев предупредили о страшном сценарии для Киева

В Украине в последние дни активно обсуждают угрозу массированного удара России по Киеву и области. И не обязательно быть экспертом, чтобы понять, что главной целью этого удара станет энергетическая инфраструктура. политолог Вадим Денисенко.

По его словам, администрация Трампа пока не спешит оказывать давление на Россию, чтобы она быстро ответила на предложения в рамках 20-точечного плана. Визит Виткоффа в Кушнер в Москве, по его прогнозам, состоится не раньше конца месяца, что дает Путину дополнительное временное пространство.

"Я уверен, что эта встреча вряд ли приведет к результату: Путин затягивает время, а у Трампа нет инструментов, чтобы заставить Россию действовать эффективно уже сейчас", — подчеркивает Денисенко.

Аналитик также отмечает, что энтузиазм Трампа по отношению к Венесуэле уменьшается, а ситуация с Ираном остается нерешенной. Логика американской администрации на ближайший год, по мнению Денисенко, состоит в двух шагах: отслеживать энергетическую ситуацию в Украине и при необходимости ждать еще несколько месяцев, пока проблемы России в нефтяной сфере максимально ее ослабят.

Денисенко объясняет, что стратегия США на 2026 г. направлена на достижение четырех главных целей: контроль над глобальными ценами на нефть, контроль над ключевыми логистическими точками (Гренландия, Панамский и Суэцкий каналы), максимальное использование доллара в мировой торговле и доступ к редкоземельным металлам. Все эти шаги готовят позицию для предстоящих переговоров с Китаем, который в прошлом году дал отпор попыткам США ограничить доступ к стратегическим ресурсам.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты не стремятся завершить войну в Украине путем, который выглядел бы как вознаграждение для агрессора. Такую позицию высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети Х.