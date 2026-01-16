РФ уже неделю непрерывно плещет по одной области: раскрыты шокирующие последствия

В ночь с 15 на 16 января российские оккупационные силы снова нанесли удары по критической инфраструктуре Житомирщины. Основным объектом атаки стал Коростень. К счастью, пострадавших и жертв нет. На местах прилетов продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Фото: из открытых источников

Чиновник уточнил, что враг целенаправленно обстреливал стратегические объекты в Коростенском районе. Он также подчеркнул, что в течение последней недели Россия систематически атакует ключевую инфраструктуру области, пытаясь лишить жителей самых необходимых коммунальных услуг во время сильных морозов. Только накануне, 15 января, под обстрелы попали объекты в Житомирском и Коростенском районах.

Ранее, в ночь на 13 января, противник нанес удары по Коростенскому и Звягельскому районам. В результате атаки 11 января в Коростенском районе были введены аварийные отключения электроснабжения.

Относительно последствий последних атак, в ночь на 16 января зафиксировано 76 ударных беспилотников врага. Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 53 из них. Попадание зафиксировано на девяти локациях, обломки дронов упали на одной из территорий.

Кроме Житомирщины, 15 января российские дроны атаковали юг Одесщины, в частности, Белгород-Днестровский район, повредив административные здания. В результате удара пострадал охранник, которому оказали медицинскую помощь на месте. Также утром 15 января вражеский ударный дрон нанес урон Львову, повредив объекты Национального университета "Львовская политехника".

Как уже писали "Комментарии", в Украине в последние дни активно обсуждают угрозу массированного удара России по Киеву и области. И не обязательно быть экспертом, чтобы понять, что главной целью этого удара станет энергетическая инфраструктура, отмечает политолог Вадим Денисенко.