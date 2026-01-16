"Никогда в жизни": Тимошенко выступила с категорическим заявлением о записях НАБУ

Лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что аудиопленки НАБУ, на которых якобы звучит ее голос, сфальсифицированы. По словам политики, никакого подобного разговора в ее жизни никогда не было. Об этом она сообщила 16 января перед началом заседания Высшего антикоррупционного суда, где будет рассмотрен вопрос избрания меры пресечения по ее делу. Тимошенко подчеркнула, что слова, приписанные ей на аудиозаписях, не соответствуют действительности. Она добавила, что предоставит суду доказательства, которые подтвердят подлог этих материалов.

Фото: из открытых источников

"Я хочу четко заявить, что никогда не произносила таких слов, которые звучат на записях НАБУ. Сегодня мы передадим оригиналы аудио для проведения независимой экспертизы, которая даст все необходимые ответы", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко назвала дело против себя политически заказным и связала его с собственной активной позицией в парламенте. Она подчеркнула, что все больше депутатов Верховной Рады поддерживают ее позиции. По ее словам, возможную меру пресечения, ношение электронного браслета и залог в 50 миллионов гривен можно расценивать как политическое давление и PR-акцию.

Политик подчеркнула необходимость публичного рассмотрения дела и надеется, что суд обеспечит открытость процесса.

"Нет никакой реальной необходимости в таких мероприятиях. Все это делается только для пиара и политического давления. Я уверена, что судебное разбирательство покажет правду", — заявила Тимошенко.

Пока защита планирует провести независимую экспертизу аудиозаписей, которая должна подтвердить их недостоверность. Тимошенко продолжает настаивать на политическом характере дела и призывает к прозрачному разбирательству в Высшем антикоррупционном суде.

