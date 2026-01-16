logo

Зеленский набросился на союзников из-за блекаута в Украине: какой ультиматум озвучил
НОВОСТИ

Зеленский набросился на союзников из-за блекаута в Украине: какой ультиматум озвучил

Президент Украины призывает партнеров увеличить вклад в программу закупки вооружения PURL для усиления противовоздушной обороны на фоне российских атак

16 января 2026, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Из-за постоянных массированных обстрелов со стороны российской армии Украина нуждается в значительном усилении противовоздушной обороны. Поэтому Киев рассчитывает на увеличение вкладов от союзников в программу закупки вооружения PURL, которая помогает укреплять оборонные возможности страны.

Зеленский набросился на союзников из-за блекаута в Украине: какой ультиматум озвучил

Фото: из открытых источников

О необходимости дополнительного вооружения для защиты украинских городов рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении на Telegram. Глава государства отметил, что регулярные российские атаки на критическую инфраструктуру создают серьезные угрозы мирному населению, особенно во время морозной зимы.

Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсудили последние удары России по энергетическим объектам в Харькове. В результате атак сотни тысяч украинцев остались без света и тепла, что подчеркивает необходимость укрепления систем противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что программа PURL играет ключевую роль в этом процессе и Украина надеется на увеличение финансирования от партнеров уже в этом месяце. По словам Зеленского, усиление ПВО позволит оградить жилые районы и критическую инфраструктуру от авиаударов и ракетных атак.

Помимо непосредственной военной помощи во время разговора обсуждались и дипломатические усилия Украины для достижения мира при поддержке США и европейских партнеров. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает активную работу в этом направлении и не станет помехой для установления стабильности и мира.  

"Мы добились значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темп. Украина всегда стремится к миру, и для этого нам нужны как военная поддержка, так и дипломатическая координация с союзниками", — заявил глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что аудиопленки НАБУ, на которых якобы звучит ее голос, сфальсифицированы. По словам политики, никакого подобного разговора в ее жизни никогда не было. Об этом она сообщила 16 января перед началом заседания Высшего антикоррупционного суда, где будет рассмотрен вопрос избрания меры пресечения по ее делу.



