Зеленський на фронті: військовим пообіцяли посилення, командування готує важливі зміни

Президент України Володимир Зеленський 25 серпня здійснив поїздку на фронт. Разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим він працював на Олександрівському напрямку, де зустрівся з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Про результати поїздки глава держави повідомив у Telegram. Зеленський поспілкувався з бійцями, ознайомився з ситуацією на напрямку та обговорив із військовими актуальні потреби підрозділів і можливості посилення їхніх спроможностей.

Окремо президент відзначив військовослужбовців державними нагородами та подякував їм за службу і захист України.

Водночас під час поїздки Зеленський заявив про підготовку посилення українських позицій на Донеччині. За його словами, для цього будуть сформовані два оновлені угруповання.

Командування ними доручать Героям України Денису Прокопенку та Андрію Білецькому. Обидва офіцери мають значний бойовий досвід і раніше командували підрозділами, які брали участь у найважчих боях російсько-української війни.

Візит президента відбувся на тлі складної ситуації на східному напрямку, де російські війська продовжують намагатися прорвати українську оборону та розширити зону контролю.

У Києві при цьому наголошують на необхідності не лише утримувати позиції, а й посилювати спроможності українських підрозділів. Саме з цим, за словами Зеленського, пов'язані рішення щодо нової конфігурації угруповань на Донеччині.

Поїздка глави держави також стала сигналом про безпосередню увагу військово-політичного керівництва до ситуації на передовій та потреб бійців, які утримують оборону на одному з ключових напрямків.

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