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Зеленский на фронте: военным пообещали усиление, командование готовит важные изменения

Президент вместе с главнокомандующим ВСУ посетил позиции на Александровском направлении и объявил об усилении украинских группировок в Донецкой области

26 августа 2026, 15:51
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа совершил поездку на фронт. Вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым он работал на Александровском направлении, где встретился с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Зеленский на фронте: военным пообещали усиление, командование готовит важные изменения

Война в Украине. Фото: из открытых источников

О результатах поездки глава государства сообщил в Telegram. Зеленский пообщался с бойцами, ознакомился с ситуацией и обсудил с военными актуальные потребности подразделений и возможности усиления их способностей.

Отдельно президент отметил военнослужащих государственными наградами и поблагодарил их за службу и защиту Украины.

В то же время во время поездки Зеленский заявил о подготовке усиления украинских позиций в Донецкой области. По его словам, для этого будут сформированы две обновленные группировки.

Командование ими поручат Героям Украины Денису Прокопенко и Андрею Белецкому. Оба офицера имеют значительный боевой опыт и ранее командовали подразделениями, участвовавшими в тяжелейших боях русско-украинской войны.

Визит президента состоялся на фоне сложной ситуации в восточном направлении, где российские войска продолжают пытаться прорвать украинскую оборону и расширить зону контроля.

В Киеве при этом отмечают необходимость не только удерживать позиции, но и усиливать возможности украинских подразделений. Именно с этим, по словам Зеленского, связаны решения по новой конфигурации группировок в Донецкой области.

Поездка главы государства также стала сигналом о непосредственном внимании военно-политического руководства к ситуации на передовой и нуждам бойцов, удерживающих оборону на одном из ключевых направлений.

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