Київ нарощує удари: що заявили в Міноборони РФ про нову масштабну атаку ЗСУ

Міноборони РФ звітувало про нібито знищені 426 безпілотників одразу над 16 регіонами. Тим часом з'явилися повідомлення про пожежу біля нафтопереробного підприємства та атаку на великий логістичний об'єкт.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Росія заявила про масштабну атаку українських безпілотників у ніч проти 26 серпня. За даними російського Міноборони, з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня російські сили ППО нібито знешкодили 426 БПЛА літакового типу.

Російське відомство стверджує, що безпілотники були помічені одразу над кількома регіонами. Серед них – Білгородська, Брянська, Курська, Орловська, Калузька, Тульська, Липецька, Воронезька, Тамбовська, Рязанська, Нижегородська, Волгоградська та Ростовська області. Також у списку опинилися Московський регіон, Краснодарський край та окупований Крим.

При цьому російське Міноборони не повідомляє, скільки безпілотників, за його версією, було запущено всього. Тому заявлені 426 апаратів відображають саме твердження відомства про знищені чи перехоплені цілі.

На тлі масованої атаки з'явилися повідомлення про влучення російською інфраструктурою. Вранці стало відомо про атаку на нафтопереробний завод у Нижегородській області. Близько 03:40 у районі підприємства пролунали вибухи, після чого у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі. Інформацію про наслідки удару російська влада офіційно підтвердила не повністю.

Ще однією гаданою метою став великий логістичний центр Wildberries у Тамбовській області. Повідомлялося, що українські FP-1 атакували об'єкт у місті Котовську, після чого там виникла пожежа.

Таким чином, географія заявленої російської атаки виявилася вкрай широкою – від прикордонних областей до центральних та південних регіонів РФ. При цьому особливу увагу привертають об'єкти, пов'язані із паливною та логістичною інфраструктурою.

Російська сторона традиційно заявляє про роботу ППО та знищення більшості повітряних цілей. Однак незалежного підтвердження всіх наведених Міноборони РФ цифр та характеру пошкоджень на момент публікації немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна розкрили мету візиту директора ЦРУ до Москви.



