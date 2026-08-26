Киев наращивает удары: что заявили в Минобороны РФ о новой масштабной атаке ВСУ

Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтоженных 426 беспилотниках сразу над 16 регионами. Тем временем появились сообщения о пожаре возле нефтеперерабатывающего предприятия и атаке на крупный логистический объект.

Дрон. Фото: из открытых источников

Россия заявила о масштабной атаке украинских беспилотников в ночь на 26 августа. По данным российского Минобороны, с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа российские силы ПВО якобы обезвредили 426 БПЛА самолетного типа.

Российское ведомство утверждает, что беспилотники были замечены сразу над несколькими регионами. Среди них – Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская, Волгоградская и Ростовская области. Также в списке оказались Московский регион, Краснодарский край и оккупированный Крым.

При этом российское Минобороны не сообщает, сколько беспилотников, по его версии, было запущено всего. Поэтому заявленные 426 аппаратов отражают именно утверждения ведомства об уничтоженных или перехваченных целях.

На фоне массированной атаки появились сообщения о попаданиях по российской инфраструктуре. Утром стало известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Около 03:40 в районе предприятия прозвучали взрывы, после чего в сети появились кадры масштабного пожара. Информацию о последствиях удара российские власти официально подтвердили не полностью.

Еще одной предполагаемой целью стал крупный логистический центр Wildberries в Тамбовской области. Сообщалось, что украинские FP-1 атаковали объект в городе Котовске, после чего там возник пожар.

Таким образом, география заявленной российской атаки оказалась крайне широкой – от приграничных областей до центральных и южных регионов РФ. При этом особое внимание привлекают объекты, связанные с топливной и логистической инфраструктурой.

Российская сторона традиционно заявляет о работе ПВО и уничтожении большинства воздушных целей. Однако независимого подтверждения всех приведенных Минобороны РФ цифр и характера повреждений на момент публикации нет.

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