Зеленський матиме надійну підтримку: хто приєднається до його розмови з Трампом

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн приєднається до розмови президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів. Про це повідомляє Reuters.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що напередодні зустрічі у Флориді Трамп та Зеленський проведуть телефонну розмову.

За словами представника Європейської комісії, у ній також візьме участь Урсула фон дер Ляйєн та інші європейські лідери.

Зазначимо, глава української держави Володимир Зеленський має намір на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня усунути ключові розбіжності щодо проекту мирної угоди. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

ЗМІ зазначає, що це саме Володимир Зеленський наполягав на зустрічі із Дональдом Трампом. Українська сторона під час серії переговорів наголосила, що всі спірні моменти мирного плану мають бути врегульовані під час прямих переговорів двох лідерів. Зокрема, йдеться про гостре питання щодо територій Донбасу.

Український президент також заявив, що скоординує свої дії з європейськими союзниками для визначення формату їхньої участі у зустрічах із США в неділю, додавши, що їхня участь у режимі онлайн цілком імовірна.

У той же час, як звернув увагу CNN, європейські чиновники непублічно висловлюють позитивні очікування від результату зустрічі президентів США та України цієї неділі. Але є й інша частина чиновників, які натякають, що зустрічі Зеленського та Трампа можуть піти за непередбачуваним сценарієм.

За їхніми словами, безпосередньо на зустрічі Зеленського та Трампа не очікується участі європейських лідерів.



