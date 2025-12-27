logo

Война с Россией У Зеленского будет надежная поддержка: кто присоединится к его разговору с Трампом
НОВОСТИ

У Зеленского будет надежная поддержка: кто присоединится к его разговору с Трампом

Накануне встречи во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор

27 декабря 2025, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Об этом сообщает Reuters.

У Зеленского будет надежная поддержка: кто присоединится к его разговору с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что накануне встречи во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.

По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примет участие Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры.

Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

СМИ отмечает, что это именно Владимир Зеленский настаивал на встрече с Дональдом Трампом. Украинская сторона во время серии переговоров акцентировала, что все спорные моменты мирного плана должны быть урегулированы во время прямых переговоров двух лидеров. В частности, речь идет об остром вопросе, касательно территорий Донбасса.

Украинский президент также заявил, что скоординирует свои действия с европейскими союзниками для определения формата их участия во встречах с США в воскресенье, добавив, что их участие в режиме онлайн вполне вероятно.

В то же время, как обратил внимание "CNN", европейские чиновники непублично высказывают положительные ожидания от результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье. Но есть и другая часть чиновников, которые намекают, что встреч Зеленского и Трампа может пойти по непредсказуемому сценарию.

По их словам, непосредственно на встрече Зеленского и Трампа не ожидается участия европейских лидеров.




