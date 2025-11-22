Зеленський має викрити наміри Путіна: як обернути мирний план Трампа у перемогу України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Підсумок так званого "мирного плану" Трампа такий, що Росія нічого не втрачає, США отримують прибуток, а Європа залишається з рахунком за відновлення всього, що зруйнувала Росія – загальна сума, яку Світовий банк оцінює в понад 500 мільярдів доларів. Оскільки Європа не має таких грошей, майбутнє України буде пов'язане з зубожінням і нестабільністю, а членство в Європейському Союзі, хоч дозволене за угодою, мрією. Таку думку висловив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Експерт розповідає, санкції проти Росії з часом будуть скасовані, але можуть бути відновлені. Це, як і весь процес, буде під контролем США. А з огляду на те, що угода передбачає співпрацю США і Росії у сфері видобутку критично важливих корисних копалин, можна бути впевненим, що саме прогрес у забезпеченні цих угод визначатиме темпи скасування санкцій, а не поведінка Росії щодо України.
Щодо гарантій безпеки, то Юрій Ніколов зауважив, що є деякі слова, що закликають до реагування на будь-яке порушення угоди з боку Росії, але вони є нечіткими, а планка для дій встановлена високою і асиметричною. Будь-яке порушення з боку Росії має бути "значним" і "тривалим", щоб викликати реакцію, тоді як один ракетний удар України по російській території остаточно знівелює гарантії – це справа одного післяобіддя для російських фахівців з фальшивих прапорів.
За його словами, Трамп міг би, якби захотів, змусити Путіна підписати угоду про справжнє закінчення війни, але він вирішив цього не робити, оскільки має набагато більше важелів впливу в Києві і набагато більше виграє в Москві. Проте жоден український лідер не може і не повинен приймати цю угоду, як і Європа. Це гарантувало б повстання в країні і проклало б шлях для майбутньої дестабілізації та повторного вторгнення Росії.
Читайте також на порталі "Коментарі" — мирний план чи авантюра Трампа: чим відповідатиме Зеленський.