Зеленський має викрити наміри Путіна: як обернути мирний план Трампа у перемогу України

Підсумок так званого "мирного плану" Трампа такий, що Росія нічого не втрачає, США отримують прибуток, а Європа залишається з рахунком за відновлення всього, що зруйнувала Росія – загальна сума, яку Світовий банк оцінює в понад 500 мільярдів доларів. Оскільки Європа не має таких грошей, майбутнє України буде пов'язане з зубожінням і нестабільністю, а членство в Європейському Союзі, хоч дозволене за угодою, мрією. Таку думку висловив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт розповідає, санкції проти Росії з часом будуть скасовані, але можуть бути відновлені. Це, як і весь процес, буде під контролем США. А з огляду на те, що угода передбачає співпрацю США і Росії у сфері видобутку критично важливих корисних копалин, можна бути впевненим, що саме прогрес у забезпеченні цих угод визначатиме темпи скасування санкцій, а не поведінка Росії щодо України.

Щодо гарантій безпеки, то Юрій Ніколов зауважив, що є деякі слова, що закликають до реагування на будь-яке порушення угоди з боку Росії, але вони є нечіткими, а планка для дій встановлена високою і асиметричною. Будь-яке порушення з боку Росії має бути "значним" і "тривалим", щоб викликати реакцію, тоді як один ракетний удар України по російській території остаточно знівелює гарантії – це справа одного післяобіддя для російських фахівців з фальшивих прапорів.

"Не те, щоб це мало велике значення, адже 28 пунктів плану не містять жодних вказівок щодо того, що робити і хто це робитиме, якщо Росія знову вторгнеться. Це ті самі розпливчасті запевнення, які Франція, Росія, Велика Британія та США дали Україні в обмін на відмову від ядерного стримування в Будапештському меморандумі 1994 року – запевнення, які виявилися марними", – зауважив Юрій Ніколов.

За його словами, Трамп міг би, якби захотів, змусити Путіна підписати угоду про справжнє закінчення війни, але він вирішив цього не робити, оскільки має набагато більше важелів впливу в Києві і набагато більше виграє в Москві. Проте жоден український лідер не може і не повинен приймати цю угоду, як і Європа. Це гарантувало б повстання в країні і проклало б шлях для майбутньої дестабілізації та повторного вторгнення Росії.

"Президент України Володимир Зеленський перебуває в майже неможливому становищі. Вихід із нього полягає в тому, щоб викрити справжні наміри Путіна, пред'явивши йому поправки – пункт за пунктом, які б перетворили цей план із документа, заснованого на довірі до неіснуючої доброї волі Кремля, на документ, що має механізми перевірки та силу. Це означає наполягати на міжнародних миротворцях і набагато ширшій демілітаризованій зоні. Це означає зняття будь-яких обмежень на українські збройні сили або зброю, яку можуть надати союзники, серед багатьох інших змін. Якщо Кремль не прийме їх, навіть Білому дому має бути зрозуміло, що його використовують", – зазначив журналіст.

