Итог так называемого "мирного плана" Трампа таков, что Россия ничего не теряет, США получают прибыль, а Европа остается со счетом за восстановление всего, что разрушила Россия – общая сумма, которую Всемирный банк оценивает более чем в 500 миллиардов долларов. Поскольку у Европы нет таких денег, будущее Украины будет связано с обнищанием и нестабильностью, а членство в Европейском Союзе, хоть разрешено по соглашению, мечтой. Такое мнение высказал журналист-расследователь Юрий Николов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт рассказывает, что санкции против России со временем будут отменены, но могут быть возобновлены. Это, как и весь процесс, будет под контролем США. Учитывая, что соглашение предусматривает сотрудничество США и России в сфере добычи критически важных полезных ископаемых, можно быть уверенным, что именно прогресс в обеспечении этих соглашений будет определять темпы отмены санкций, а не поведение России в отношении Украины.

Что касается гарантий безопасности, то Юрий Николов отметил, что есть некоторые слова, призывающие к реагированию на любое нарушение соглашения со стороны России, но они нечеткие, а планка для действий установлена высокой и асимметричной. Любое нарушение со стороны России должно быть "значительным" и "длительным", чтобы вызвать реакцию, в то время как один ракетный удар Украины по российской территории окончательно нивелирует гарантии – это дело одного послеобедия для российских специалистов по фальшивым флагам.

"Не то чтобы это имело большое значение, ведь 28 пунктов плана не содержат никаких указаний относительно того, что делать и кто это будет делать, если Россия снова вторгнется. Это те самые расплывчатые заверения, которые Франция, Россия, Великобритания и США дали Украине в обмен на отказ от ядерного сдерживания в Будапештском меморандуме 1994 года – оказались бесполезными", – заметил Юрий Николов.

По его словам, Трамп мог бы, если бы захотел, заставить Путина подписать соглашение о настоящем окончании войны, но он решил этого не делать, поскольку имеет гораздо больше рычагов влияния в Киеве и гораздо больше выигрывает в Москве. Однако ни один украинский лидер не может и не должен принимать это соглашение, как Европа. Это гарантировало бы восстание в стране и проложило путь для будущей дестабилизации и повторного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в почти невозможном положении. Выход из него состоит в том, чтобы разоблачить истинные намерения Путина, предъявив ему поправки – пункт по пункту, который превратил бы этот план из документа, основанного на доверии к несуществующей доброй воле Кремля, в документ, имеющий механизмы проверки и силу. Это значит настаивать на международных миротворцах и гораздо более широкой демилитаризованной зоне. Это означает снятие любых ограничений на украинские вооруженные силы или оружие, которое могут предоставить союзники, среди многих других изменений. Если Кремль не примет их, даже Белому дому должно быть ясно, что его используют", – отметил журналист.

