Кравцев Сергей
Итог так называемого "мирного плана" Трампа таков, что Россия ничего не теряет, США получают прибыль, а Европа остается со счетом за восстановление всего, что разрушила Россия – общая сумма, которую Всемирный банк оценивает более чем в 500 миллиардов долларов. Поскольку у Европы нет таких денег, будущее Украины будет связано с обнищанием и нестабильностью, а членство в Европейском Союзе, хоть разрешено по соглашению, мечтой. Такое мнение высказал журналист-расследователь Юрий Николов.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт рассказывает, что санкции против России со временем будут отменены, но могут быть возобновлены. Это, как и весь процесс, будет под контролем США. Учитывая, что соглашение предусматривает сотрудничество США и России в сфере добычи критически важных полезных ископаемых, можно быть уверенным, что именно прогресс в обеспечении этих соглашений будет определять темпы отмены санкций, а не поведение России в отношении Украины.
Что касается гарантий безопасности, то Юрий Николов отметил, что есть некоторые слова, призывающие к реагированию на любое нарушение соглашения со стороны России, но они нечеткие, а планка для действий установлена высокой и асимметричной. Любое нарушение со стороны России должно быть "значительным" и "длительным", чтобы вызвать реакцию, в то время как один ракетный удар Украины по российской территории окончательно нивелирует гарантии – это дело одного послеобедия для российских специалистов по фальшивым флагам.
По его словам, Трамп мог бы, если бы захотел, заставить Путина подписать соглашение о настоящем окончании войны, но он решил этого не делать, поскольку имеет гораздо больше рычагов влияния в Киеве и гораздо больше выигрывает в Москве. Однако ни один украинский лидер не может и не должен принимать это соглашение, как Европа. Это гарантировало бы восстание в стране и проложило путь для будущей дестабилизации и повторного вторжения России.
