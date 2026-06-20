Зеленський кинув виклик Путіну: у Кремля тепер залишився один вибір

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовляється від ідеї прямих переговорів із Володимиром Путіним та продовжує наполягати на дипломатичному завершенні війни. За словами глави держави, усі реальні механізми припинення бойових дій уже давно запропоновані Москві, однак Росія свідомо не користується цією можливістю.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У своєму вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що саме Кремль сьогодні несе відповідальність за продовження війни, оскільки має всі необхідні інструменти для переходу до переговорного процесу.

Президент підкреслив, що Україна неодноразово демонструвала готовність до політичного врегулювання конфлікту. За його словами, існують конкретні формати, які можуть стати основою для досягнення миру, однак остаточне рішення залежить від російського керівництва.

Особливу увагу Зеленський звернув на свою пропозицію щодо особистої зустрічі з Путіним. Глава держави підтвердив, що ця ініціатива залишається актуальною і сьогодні.

Йдеться про прямий діалог між Україною та Росією за участю міжнародних партнерів, який міг би відкрити шлях до політичного врегулювання та завершення найбільшої війни в Європі за останні десятиліття.

Український президент наголосив, що переговори мають відбуватися чесно та відкрито, а їхньою головною метою повинен стати справедливий і тривалий мир.

Заява Зеленського пролунала на тлі триваючих дискусій щодо можливих форматів дипломатичного врегулювання та зростаючого міжнародного тиску на Росію. Водночас Кремль поки не демонструє готовності до прямого діалогу на умовах, які пропонує Київ.

Президент України підкреслив, що війна рано чи пізно має завершитися саме миром, однак для цього російське керівництво повинне зробити політичний вибір на користь дипломатії, а не подальшої ескалації.

На думку Києва, ключ до припинення бойових дій сьогодні залишається саме в Москві, яка поки що відкидає можливість реального компромісу.

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