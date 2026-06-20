Зеленский бросил вызов Путину: у Кремля теперь остался один выбор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не отказывается от идеи прямых переговоров с Владимиром Путиным и продолжает настаивать на дипломатическом завершении войны. По словам главы государства, все реальные механизмы прекращения боевых действий уже давно предложены Москве, однако Россия заведомо не пользуется этой возможностью.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В своем вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что именно Кремль сегодня несет ответственность за продолжение войны, поскольку имеет все необходимые инструменты для перехода в переговорный процесс.

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к политическому урегулированию конфликта. По его словам, существуют конкретные форматы, которые могут стать основой достижения мира, однако окончательное решение зависит от российского руководства.

Особое внимание Зеленский обратил на свое предложение о личной встрече с Путиным. Глава государства подтвердил, что данная инициатива остается актуальной и сегодня.

Речь идет о прямом диалоге между Украиной и Россией с участием международных партнеров, который мог бы открыть путь к политическому урегулированию и завершению самой большой войны в Европе за последние десятилетия.

Украинский президент подчеркнул, что переговоры должны проходить честно и открыто, а их главной целью должен стать справедливый и длительный мир.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных форматах дипломатического урегулирования и растущего международного давления на Россию. В то же время, Кремль пока не демонстрирует готовности к прямому диалогу на условиях, которые предлагает Киев.

Президент Украины подчеркнул, что война рано или поздно должна завершиться именно миром, однако для этого российское руководство должно сделать политический выбор в пользу дипломатии, а не последующей эскалации.

По мнению Киева, ключ к прекращению боевых действий сегодня остается именно в Москве, которая пока исключает возможность реального компромисса.

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