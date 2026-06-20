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Зеленский бросил вызов Путину: у Кремля теперь остался один выбор

Президент Украины заявил, что все форматы мира давно предложены России, а предложение личной встречи до сих пор остается в силе.

20 июня 2026, 20:54
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не отказывается от идеи прямых переговоров с Владимиром Путиным и продолжает настаивать на дипломатическом завершении войны. По словам главы государства, все реальные механизмы прекращения боевых действий уже давно предложены Москве, однако Россия заведомо не пользуется этой возможностью.

Зеленский бросил вызов Путину: у Кремля теперь остался один выбор

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В своем вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что именно Кремль сегодня несет ответственность за продолжение войны, поскольку имеет все необходимые инструменты для перехода в переговорный процесс.

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к политическому урегулированию конфликта. По его словам, существуют конкретные форматы, которые могут стать основой достижения мира, однако окончательное решение зависит от российского руководства.

Особое внимание Зеленский обратил на свое предложение о личной встрече с Путиным. Глава государства подтвердил, что данная инициатива остается актуальной и сегодня.

Речь идет о прямом диалоге между Украиной и Россией с участием международных партнеров, который мог бы открыть путь к политическому урегулированию и завершению самой большой войны в Европе за последние десятилетия.

Украинский президент подчеркнул, что переговоры должны проходить честно и открыто, а их главной целью должен стать справедливый и длительный мир.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных форматах дипломатического урегулирования и растущего международного давления на Россию. В то же время, Кремль пока не демонстрирует готовности к прямому диалогу на условиях, которые предлагает Киев.

Президент Украины подчеркнул, что война рано или поздно должна завершиться именно миром, однако для этого российское руководство должно сделать политический выбор в пользу дипломатии, а не последующей эскалации.

По мнению Киева, ключ к прекращению боевых действий сегодня остается именно в Москве, которая пока исключает возможность реального компромисса.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19564
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