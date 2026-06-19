«Путін програє»: після саміту G7 у Європі заявили про різкий поворот у позиції Трампа

На саміті країн "Великої сімки" лідери західних держав продемонстрували єдину позицію щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію. При цьому одним із найбільш обговорюваних питань стала трансформація поглядів президента США Дональда Трампа на війну.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Economist з посиланням на високопоставлене французьке дипломатичне джерело, у європейських столицях вважають, що американський лідер почав по-новому оцінювати ситуацію на полі бою та роль України у протистоянні з Росією.

За словами співрозмовника видання, сьогодні Трамп уже не сприймає Україну як бік, приречений на поразку. Навпаки, в оточенні європейських лідерів все частіше звучить думка, що саме Київ зумів зберегти ініціативу і продемонструвати стійкість, тоді як Кремль стикається з труднощами, що зростають.

Саміт завершився підтвердженням курсу на подальшу підтримку України. Учасники зустрічі заявили про намір посилити тиск на санкцію на Росію, в тому числі в енергетичному секторі. Крім того, обговорювалося додаткове постачання систем протиповітряної оборони, далекобійного озброєння та розширення військово-технічного співробітництва з українським оборонним сектором.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також дали зрозуміти, що у відносинах між Європою та США намітилися зміни. За словами європейських чиновників, Вашингтон став уважніше прислухатися до аргументів союзників щодо війни та її довгострокових наслідків.

Проте, попри оптимістичні сигнали, у дипломатичних колах зберігається обережність. Європейські партнери нагадують, що Трамп неодноразово змінював підходи до міжнародних криз та здатний швидко коригувати свою позицію під впливом внутрішніх політичних чинників.

Саме тому в Європі вважають за краще оцінювати не заяви, а конкретні рішення Вашингтона щодо санкцій, військової допомоги та подальшої підтримки України.

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