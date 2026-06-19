«Путин проигрывает»: после саммита G7 в Европе заявили о резком повороте в позиции Трампа

На саммите стран "Большой семерки" лидеры западных государств продемонстрировали единую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и усиления давления на Россию. При этом одним из самых обсуждаемых вопросов стала трансформация взглядов президента США Дональда Трампа на войну.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Economist со ссылкой на высокопоставленный французский дипломатический источник, в европейских столицах считают, что американский лидер начал по-новому оценивать ситуацию на поле боя и роль Украины в противостоянии с Россией.

По словам собеседника издания, сегодня Трамп уже не воспринимает Украину как сторону, обреченную на поражение. Напротив, в окружении европейских лидеров все чаще звучит мнение, что именно Киев сумел сохранить инициативу и продемонстрировать устойчивость, тогда как Кремль сталкивается с растущими трудностями.

Саммит завершился подтверждением курса на дальнейшую поддержку Украины. Участники встречи заявили о намерении усилить санкционное давление на Россию, в том числе в энергетическом секторе. Кроме того, обсуждались дополнительные поставки систем противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и расширение военно-технического сотрудничества с украинским оборонным сектором.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также дали понять, что в отношениях между Европой и США наметились изменения. По словам европейских чиновников, Вашингтон стал внимательнее прислушиваться к аргументам союзников относительно войны и ее долгосрочных последствий.

Однако, несмотря на оптимистичные сигналы, в дипломатических кругах сохраняется осторожность. Европейские партнеры напоминают, что Трамп неоднократно менял подходы к международным кризисам и способен быстро корректировать свою позицию под влиянием внутренних политических факторов.

Именно поэтому в Европе предпочитают оценивать не заявления, а конкретные решения Вашингтона относительно санкций, военной помощи и дальнейшей поддержки Украины.

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