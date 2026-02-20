Зеленський і Путін мають спільну мету на мирних переговорах: на Заході розкрили деталі

У поточних переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією з’явився цікавий консенсус: обидві сторони прагнуть уникнути враження, що вони блокують мирний процес, аби не викликати невдоволення президента США Дональда Трампа, повідомляє The Wall Street Journal. Останній раунд переговорів у Женеві, організований за участі американських посередників, не приніс конкретних результатів і, як і попередні зустрічі цього року, більше нагадував політичний театр, ніж реальну дипломатичну роботу.

Фото: з відкритих джерел

За словами одного з високопоставлених українських чиновників, три ключові зустрічі — дві в Абу-Дабі та одна в Женеві — мали на меті демонстративно показати Вашингтону, що Україна не є перешкодою на шляху до мирного врегулювання. Однак справжній прогрес залишився відсутнім, а переговори перетворилися на символічний жест для зовнішньої аудиторії.

Ситуація ускладнюється через непередбачуваність Трампа, який може в будь-який момент вплинути на динаміку переговорів. І Україна, і Росія зацікавлені у збереженні підтримки США: Київ отримує розвідувальні дані та військову допомогу, тоді як Москва сподівається на вплив через американську політику, щоб тиснути на українську сторону. Паралельно, посилення санкцій Заходу підриває економіку Росії, особливо доходи від нафти, що робить стратегічну взаємодію з США ще більш важливою для Кремля.

Політолог і колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов зазначає, що президент Володимир Путін не може допустити конфлікту з Трампом, оскільки економіка Росії перебуває у стагнації, а нові санкції загрожують подальшими труднощами. Тому Москва демонструє готовність до переговорів і прагне виглядати відкритою до мирного врегулювання, водночас захищаючи свої стратегічні інтереси.

