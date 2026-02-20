logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський і Путін мають спільну мету на мирних переговорах: на Заході розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський і Путін мають спільну мету на мирних переговорах: на Заході розкрили деталі

Американські чиновники застерігають, що інтерес Трампа слабшає перед проміжними виборами

20 лютого 2026, 08:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У поточних переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією з’явився цікавий консенсус: обидві сторони прагнуть уникнути враження, що вони блокують мирний процес, аби не викликати невдоволення президента США Дональда Трампа, повідомляє The Wall Street Journal. Останній раунд переговорів у Женеві, організований за участі американських посередників, не приніс конкретних результатів і, як і попередні зустрічі цього року, більше нагадував політичний театр, ніж реальну дипломатичну роботу.

Зеленський і Путін мають спільну мету на мирних переговорах: на Заході розкрили деталі

Фото: з відкритих джерел

За словами одного з високопоставлених українських чиновників, три ключові зустрічі — дві в Абу-Дабі та одна в Женеві — мали на меті демонстративно показати Вашингтону, що Україна не є перешкодою на шляху до мирного врегулювання. Однак справжній прогрес залишився відсутнім, а переговори перетворилися на символічний жест для зовнішньої аудиторії.

Ситуація ускладнюється через непередбачуваність Трампа, який може в будь-який момент вплинути на динаміку переговорів. І Україна, і Росія зацікавлені у збереженні підтримки США: Київ отримує розвідувальні дані та військову допомогу, тоді як Москва сподівається на вплив через американську політику, щоб тиснути на українську сторону. Паралельно, посилення санкцій Заходу підриває економіку Росії, особливо доходи від нафти, що робить стратегічну взаємодію з США ще більш важливою для Кремля.

Політолог і колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов зазначає, що президент Володимир Путін не може допустити конфлікту з Трампом, оскільки економіка Росії перебуває у стагнації, а нові санкції загрожують подальшими труднощами. Тому Москва демонструє готовність до переговорів і прагне виглядати відкритою до мирного врегулювання, водночас захищаючи свої стратегічні інтереси.

Як вже писали "Коментарі", соціологи оцінили, який формат мирної домовленості міг би отримати підтримку громадян у разі винесення питання на загальнонаціональний референдум уже найближчим часом. Про можливі настрої суспільства розповів генеральний директор КМІС Володимир Паніотто в коментарі ЗМІ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини